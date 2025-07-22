Свыше 300 млн тенге уйдет на реконструкцию аэропорта в Аркалыке

В городе завершают демонтаж старого здания аэропорта. По поручению президента на его месте построят новый аэровокзальный комплекс. По словам городских чиновников, реконструкция аэропорта повысит инвестиционную привлекательность региона, а также решит вопрос логистики для местных жителей и гостей города. Из Аркалыка планируют выполнять рейсы в несколько направлений, передает «24kz».
Планируются рейсы Астана — Аркалык, Аркалык — Костанай и Аркалык — Алматы. Обсуждается возможность субсидирования рейса Костанай — Аркалык из областного бюджета. Также вопрос субсидирования маршрутов Аркалык — Астана и Аркалык — Алматы будет вынесен на республиканский уровень.
Аэровокзальный комплекс не эксплуатировался больше 30 лет. За это время прилегающие коммуникации полностью пришли в негодность. Из города сюда прокладывают водопроводные и электрические сети.
Нам выделено 301,6 млн тенге. Согласно проекту, нам необходимо проложить 6,9 км водопроводных сетей, а также электросеть протяженностью 2,2 км. Данную работу планируем завершить в текущем году — в ближайшие два месяца.