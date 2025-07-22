Свыше 300 млн тенге уйдет на реконструкцию аэропорта в Аркалыке

В городе завершают демонтаж старого здания аэропорта. По поручению президента на его месте построят новый аэровокзальный комплекс. По словам городских чиновников, реконструкция аэропорта повысит инвестиционную привлекательность региона, а также решит вопрос логистики для местных жителей и гостей города. Из Аркалыка планируют выполнять рейсы в несколько направлений, передает «24kz».