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Свыше 300 млн тенге уйдет на реконструкцию аэропорта в Аркалыке

21 июля стали известны подробности строительства нового аэровокзального комплекса в Аркалыке, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В городе завершают демонтаж старого здания аэропорта. По поручению президента на его месте построят новый аэровокзальный комплекс. По словам городских чиновников, реконструкция аэропорта повысит инвестиционную привлекательность региона, а также решит вопрос логистики для местных жителей и гостей города. Из Аркалыка планируют выполнять рейсы в несколько направлений, передает «24kz».

Планируются рейсы Астана — Аркалык, Аркалык — Костанай и Аркалык — Алматы. Обсуждается возможность субсидирования рейса Костанай — Аркалык из областного бюджета. Также вопрос субсидирования маршрутов Аркалык — Астана и Аркалык — Алматы будет вынесен на республиканский уровень.

рассказал о планах аким города Амирхан Асанов

Аэровокзальный комплекс не эксплуатировался больше 30 лет. За это время прилегающие коммуникации полностью пришли в негодность. Из города сюда прокладывают водопроводные и электрические сети.

Нам выделено 301,6 млн тенге. Согласно проекту, нам необходимо проложить 6,9 км водопроводных сетей, а также электросеть протяженностью 2,2 км. Данную работу планируем завершить в текущем году — в ближайшие два месяца.

поделился подробностями исполняющий обязанности руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства города Аркалыка Умиржан Абдибеков