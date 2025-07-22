Клещи реже стали кусать россиян

Число обращений в медучреждения из-за клещей за последнюю неделю снизилось.
Количество обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей в России за минувшую неделю снизилось. Тем не менее, с начала сезона активности насекомых зафиксировано более 464 тысяч подобных случаев, сообщает Роспотребнадзор.
«С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тысяч человек. За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается, необходимо соблюдать правила профилактики», — передает РИА Новости.
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Отмечается, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также в Пермском крае и Удмуртской Республике. В текущем году вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли более 3,4 миллиона россиян.
Ранее стало известно, что с начала сезона активности клещей в России более 309,5 тысячи человек обратились за медицинской помощью из-за их укусов. Для снижения риска распространения клещевых инфекций по всей стране проводятся акарицидные обработки.