К популярной у российских туристов стране приближается мощный тайфун

К Вьетнаму приближается мощный шторм Випха (Wipha). Он достигнет района бухты Халонг уже утром во вторник, 22 июля, сообщают местные СМИ.
Однако на этом движение тайфуна не остановится. Уже в начале второй половины дня вторника он дойдет до города Ханоя — столицы Вьетнама и крупнейшего по населению мегаполиса страны.
На фоне приближения шторма власти Вьетнама подготовили планы эвакуации для 114 коссун (районов). Также в более безопасные суда уже эвакуировали все морские суда. Местных жителей и туристов тоже проинформировали о надвигающемся тайфуне.
Отметим, что 20 июля тайфун Випха обрушился на китайский Гонконг. Из-за стихии к медикам обратились более двух десятков человек. Также непогода стала причиной отмены занятий в детских садах и школах, аэропорт мегаполиса сообщил о задержке и отмене почти 1 тыс. рейсов.
Ранее синоптик Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпало рекордное количество осадков.