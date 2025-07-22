К популярной у российских туристов стране приближается мощный тайфун

Отметим, что 20 июля тайфун Випха обрушился на китайский Гонконг. Из-за стихии к медикам обратились более двух десятков человек. Также непогода стала причиной отмены занятий в детских садах и школах, аэропорт мегаполиса сообщил о задержке и отмене почти 1 тыс. рейсов.