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В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С 2026—2027 учебного года в школах начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России», выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ Минпросвещения.

Источник: © РИА Новости

«Изучение учебного предмета “Духовно-нравственная культура России” начинается с 2026/27 учебного года», — говорится в нем.

Уточняется, что уже идет экспертиза образовательной программы.

Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

В частности, планируется изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности».