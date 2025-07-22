В школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру

«Изучение учебного предмета “Духовно-нравственная культура России” начинается с 2026/27 учебного года», — говорится в нем.
Уточняется, что уже идет экспертиза образовательной программы.
Целью этой дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
В частности, планируется изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности».