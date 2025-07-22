Глава МИД Ирана Арагчи: Страна не готова к прямым переговорам с США

Арагчи заявил, что Иран готов доказать — его ядерная программа носит мирный характер и страна не намерена стремиться к получению ядерного оружия. В ответ Тегеран рассчитывает на снятие американских санкций, добавил он, еще раз подчеркнув, что Иран «предпочитает непрямые переговоры» с США.