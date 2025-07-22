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Глава МИД Ирана Арагчи: Страна не готова к прямым переговорам с США

Тегеран готов к непрямым переговорам с США по ядерной программе.

Источник: Комсомольская правда

Иран не готов вести прямые переговоры с США по вопросам своей ядерной программы. Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

«Мы открыты для переговоров, пока не для прямых, если они ведут к взаимовыгодному решению», — сказал министр в интервью телеканалу.

Арагчи заявил, что Иран готов доказать — его ядерная программа носит мирный характер и страна не намерена стремиться к получению ядерного оружия. В ответ Тегеран рассчитывает на снятие американских санкций, добавил он, еще раз подчеркнув, что Иран «предпочитает непрямые переговоры» с США.

Ранее в Иране озвучили ряд условий для возобновления диалога с Вашингтоном.

Тем временем в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с представителем верховного лидера Ирана. Подробности о ходе встречи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал здесь на KP.RU.

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