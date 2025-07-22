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230 тысяч секретных документов: в США раскрыли подробности расследования ФБР об убийстве Мартина Лютера Кинга-младшего

Нацразведка США обнародовала данные об убийстве Мартина Лютера Кинга-младшего.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах опубликовали 230 тысяч секретных документов. Все они связаны со смертью Мартина Лютера Кинга-младшего. Его убили в 1968 году. Секретные данные обнародовала американская Нацразведка.

В материалах представлены новые факты о бывшем сокамернике убийцы Мартина Лютера Кинга-младшего Джеймса Эрла Рэя. Тот, как утверждается, заявил об участии в заговоре с целью совершения преступления.

Нацразведка опубликовала, в том числе, текст обсуждения возможных мотивов. Кроме того, обнародованы детали основного расследования агентов ФБР.

В США также активно обсуждают новые санкции против Москвы. Американские журналисты усомнились в готовности администрации ввести очередные ограничения в отношении РФ.