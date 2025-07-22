«Аэрофлот» допустил отмену отдельных рейсов из-за мер в Шереметьево: в каких аэропортах действуют ограничения

В аэропорту Самары «Курумоч» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Самара (“Курумоч”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Причины введения ограничений не уточняются. По информации Росавиации, решение принято в интересах поддержания должного уровня безопасности воздушного движения. О времени снятия ограничений в аэропорту пока не сообщается.