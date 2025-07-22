«Аэрофлот» допустил отмену отдельных рейсов из-за мер в Шереметьево: в каких аэропортах действуют ограничения

Аэрофлот обратился к россиянам с предупреждением.
Рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» по всей маршрутной сети возвращаются к плановому расписанию, однако отдельные направления все еще могут быть отменены для стабилизации работы, сообщила пресс-служба перевозчика. Там призвали пассажиров следить за актуальной информацией на онлайн-табло. В каких аэровокзалах РФ 22 июля действуют ограничения — в материале URA.RU.
Из-за чего могут отменить рейсы в Шереметьево.
В компании пояснили, что отдельные корректировки расписания необходимы для скорейшего восстановления регулярности полетов. «При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полетов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло, в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», а также за объявлением по громкой связи и информацией на табло аэропортов.
В период вечернего пика вылетов в Шереметьево наземные службы перевозчика обеспечивают постоянное взаимодействие с пассажирами. Особое внимание уделяется обслуживанию семей с детьми, пожилых людей, участников СВО и трансферных пассажиров. Для этого задействованы «наземные помощники», которые оказывают персональную поддержку в зонах ожидания терминалов B и C. Кроме того, офисные сотрудники авиакомпании и аэропорта в качестве волонтеров раздают воду и сэндвичи в терминалах.
В аэропорту Самары ввели временные ограничения.
В аэропорту Самары «Курумоч» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Самара (“Курумоч”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Причины введения ограничений не уточняются. По информации Росавиации, решение принято в интересах поддержания должного уровня безопасности воздушного движения. О времени снятия ограничений в аэропорту пока не сообщается.
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В аэропорту Калуги «Грабцево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Калуга (“Грабцево”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
Какие именно меры безопасности введены и как долго будут действовать ограничения, представитель Росавиации не уточнил. В сообщении отмечается, что ограничения затрагивают все рейсы, отправляющиеся и прибывающие в аэропорт Калуги, и связаны с обеспечением безопасности полетов.
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полеты.
Аэропорт Саратова временно прекратил прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Аэропорт Саратов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении. По словам Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Он уточнил, что решение связано с необходимостью соблюдения стандартов безопасности и призвал пассажиров следить за обновлениями о работе аэропорта. Информация о возобновлении рейсов будет опубликована дополнительно.