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Bloomberg: Словакия намерена увеличить закупки российского газа в 2025 году

Словакия планирует в 2025 году существенно увеличить закупки российского газа, используя существующие ограничения на приобретение энергоресурсов из РФ для других стран-членов Европейского союза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Словакия планирует в 2025 году существенно увеличить закупки российского газа, используя существующие ограничения на приобретение энергоресурсов из РФ для других стран-членов Европейского союза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, Slovensky plynarensky priemysel (SPP), государственная энергетическая компания Словакии, намерена в следующем году полностью обеспечить свои потребности в газе за счет поставок из России, воспользовавшись льготами, предусмотренными ЕС.

— Российский газ для нас самый экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет, — цитирует директора по торговле SPP Михала Лалика агентство.

В мае текущего года Франция снова стала основным покупателем российского газа среди стран Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют данные Евростата. Согласно статистике, Венгрия опустилась на вторую строчку по закупкам за тот же период времени. В мае Россия увеличила экспорт газа в ЕС почти на 25 процентов по сравнению с апрелем — до 1,1 миллиарда евро. Благодаря этому объему страна вышла на третье место среди крупнейших поставщиков газа в ЕС, опередив Норвегию.

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