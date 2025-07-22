Bloomberg: Словакия намерена увеличить закупки российского газа в 2025 году

В мае текущего года Франция снова стала основным покупателем российского газа среди стран Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют данные Евростата. Согласно статистике, Венгрия опустилась на вторую строчку по закупкам за тот же период времени. В мае Россия увеличила экспорт газа в ЕС почти на 25 процентов по сравнению с апрелем — до 1,1 миллиарда евро. Благодаря этому объему страна вышла на третье место среди крупнейших поставщиков газа в ЕС, опередив Норвегию.