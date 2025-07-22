Жителей Иркутской области предупредили об опасности проникновения на подстанции

— Тревожный случай произошел в Ангарске в середине июля — группа подростков проникла внутрь трансформаторной подстанции. Один из них получил сильный удар током и с ожогами был доставлен в больницу. Камеры наблюдения зафиксировали, что школьники заранее повредили замки, а в день происшествия один из них зашел внутрь, остальные остались снаружи. После удара током подростки разбежались, но пострадавший позже обратился за медицинской помощью, — напоминают в пресс-службе правительства.