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Жителей Иркутской области предупредили об опасности проникновения на подстанции

В Ангарске подросток получил удар током.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области вновь обращают внимание на строгий запрет доступа на территории энергетических объектов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, такие действия не только угрожают жизни и здоровью людей, но и могут нарушить стабильную работу электросетей, оставив без света дома и социальные учреждения.

— Тревожный случай произошел в Ангарске в середине июля — группа подростков проникла внутрь трансформаторной подстанции. Один из них получил сильный удар током и с ожогами был доставлен в больницу. Камеры наблюдения зафиксировали, что школьники заранее повредили замки, а в день происшествия один из них зашел внутрь, остальные остались снаружи. После удара током подростки разбежались, но пострадавший позже обратился за медицинской помощью, — напоминают в пресс-службе правительства.

Согласно заключению экспертов, оборудование на подстанции было исправным. Сейчас подано заявление в полицию, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Отметим, в последнее время по стране участились случаи, когда преступники склоняют людей к проникновению на энергообъекты с целью вандализма или диверсий. Все подобные происшествия расследуются правоохранителями, а нарушителям грозит уголовная ответственность.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе продолжают восстанавливать электричество после урагана.