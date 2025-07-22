Обязательно берём дождевик: Ветврач объяснил, как правильно гулять с собаками при осадках

«Приучайте её, возможно, ещё к фену. Если мы всё-таки намокли, какой бы дождевичок ни был, всё равно лапками они могут, особенно низенькие породы, набрасывать на себя воду, на животик. Получается он грязный, получается он у нас влажный. И хотя бы дома мы должны всё это просушить», — заключил Шеляков.