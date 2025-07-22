Россиян хотят штрафовать за несообщение о бездомных животных: вот как это будет работать

Сообщается что речь идет о «животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток». Штраф за несообщение о таких животных может составить 3−5 тысяч рублей для граждан, 5−15 тысяч для должностных лиц, 30−50 тысяч — для юридических лиц.