Россиян хотят штрафовать за несообщение о бездомных животных: вот как это будет работать

Для россиян, которые не сообщают о бродячих животных, находящихся на их территории, могут ввести ответственность в виде штрафа. О законопроекте, разработанном в Госдуме, информирует издание «Известия».
Сообщается что речь идет о «животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток». Штраф за несообщение о таких животных может составить 3−5 тысяч рублей для граждан, 5−15 тысяч для должностных лиц, 30−50 тысяч — для юридических лиц.
«Если бездомная собака, которая постоянно разгуливает в этом месте, покусала ребенка или изгадила детскую площадку, то руководитель ТСЖ, который до этого никуда ничего не сообщил, и понесет ответственность», — объяснила суть проекта глава рабочей группы Нина Останина.
Законопроект отправят на заключение правительства и на отзыв Верховного суда.
Почему добрые люди, прикармливающие бродячих собак, могут оказать плохую услугу окружающим, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в Волгограде собираются принять новый закон о животных, предписывающий умерщвлять только больных и покусавших людей бездомных собак, а агрессивных — пожизненно содержать в приютах.