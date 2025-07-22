Россиянам раскрыли, на какие страшные болезни может указывать покраснение глаз

Покраснение глаз может свидетельствовать о проблемах с сосудами и сердцем, таких как повышенное артериальное давление и атеросклероз, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Джамиля Ловпаче.
«Иногда расширенные сосуды служат признаком серьёзных хронических заболеваний, в которых всегда присутствует сосудистый компонент. К ним относятся гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, глаукома. При этих состояниях сосудистая стенка деформируется, становится хрупкой, и при изменении давления или застое крови из-за повышенного внутриглазного давления сосуды могут увеличиваться в объёме и переполняться кровью», — объяснила врач.
Особое внимание следует уделять покраснению глаз, сопровождающемуся болью и полной или частичной потерей зрения. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения лечения.
«Тем не менее в 97% случаев расширение сосудов связано с внешними факторами — сухим или холодным воздухом, ветром, пылью, табачным дымом, синдромом сухого глаза, воспалениями, локальными травмами или аллергическими реакциями. Даже усталость и недосыпание могут негативно сказаться на состоянии глаз», — добавил специалист.
Красные глаза — это клинический симптом, при котором кровеносные сосуды глаз расширяются, изменяя цвет слизистой оболочки. В медицине такое состояние называют «инъекцией».