Россиянам раскрыли, на какие страшные болезни может указывать покраснение глаз

«Иногда расширенные сосуды служат признаком серьёзных хронических заболеваний, в которых всегда присутствует сосудистый компонент. К ним относятся гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, глаукома. При этих состояниях сосудистая стенка деформируется, становится хрупкой, и при изменении давления или застое крови из-за повышенного внутриглазного давления сосуды могут увеличиваться в объёме и переполняться кровью», — объяснила врач.