Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трёх аэропортах России ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Самары, Саратова и Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале, подчеркнув, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Life.ru

«Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал Кореняко.

Он также уточнил, что аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова (Гагарин). Кроме того, ограничения затронули аэропорт Калуги (Грабцево). Как долго аэропорты останутся закрытыми, неизвестно.

Ранее Life.ru писал, что за нарушения прав россиян Turkish Airlines может лишиться части рейсов в Россию. В Росавиации указали, что при задержке рейсов россиянам турецкие авиалинии отказывают в питании, воде и размещении в отеле.