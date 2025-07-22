В Госдуме призвали перенести данные россиян из WhatsApp* и Telegram в MAX

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Алексей Говырин призвал чиновников отказаться от иностранных мессенджеров и перейти на российский сервис Max. Он подчеркнул, что это повысит безопасность и станет шагом в цифровой трансформации. По его словам, использование национального мессенджера — это не только технологическое решение, но и часть новой культуры общения в госорганах.