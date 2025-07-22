В Госдуме призвали перенести данные россиян из WhatsApp* и Telegram в MAX

В Госдуме обеспокоены безопасностью данных в WhatsApp* и Telegram.
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил разработать программу для переноса пользовательских данных из WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны) и Telegram в российский мессенджер MAX. Он направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст обращения.
«Предлагаю инициировать разработку государственной программы, которая обеспечит бесплатный, безопасный и удобный перенос данных из WhatsApp и Telegram в государственный мессенджер MAX, а также возможность сохранения информации на персональных устройствах. Такие данные, как личные переписки, фотографии и документы, имеют большую ценность для пользователей, и их потеря может повлечь серьезные риски», — говорится в обращении Гусева, которое приводит ТАСС.
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Депутат подчеркнул, что в России уже есть положительный опыт переноса контента с зарубежных платформ — в частности, с YouTube во «ВКонтакте». Он добавил, что технологии для миграции данных уже существуют, а пользователи не должны остаться без доступа к важной информации.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Алексей Говырин призвал чиновников отказаться от иностранных мессенджеров и перейти на российский сервис Max. Он подчеркнул, что это повысит безопасность и станет шагом в цифровой трансформации. По его словам, использование национального мессенджера — это не только технологическое решение, но и часть новой культуры общения в госорганах.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны.