Уровень крупнейшего в мире озера опустился до рекордно низкой отметки

Уровень Каспийского моря, которое является самым большим в мире озером, опустился до рекордно низкой отметки за всю историю наблюдений. Такой информацией поделился сотрудник Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ), сообщает РИА Новости.
«В настоящее время уровень Каспия опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 метров по балтийской системе высот», — рассказал ученый.
Он пояснил, что уровень Каспия активно снижается с 2020 года. Только в 2022—2023 годах он упал сразу на 29 сантиметров. На снижение уровня воды влияют разные факторы, среди которых усиливающееся испарение воды с моря и рек, а также активное потребление воды рек, впадающих в Каспий.
Представитель КаспНИРХ подчеркнул, что заметнее всего уровень Каспия падает в мелководной северной части в России и Казахстане.
Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоем, которое омывает сразу пять стран — это Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран и Туркменистан. Площадь озера составляет примерно 390 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на Волге обнаружили большое пятно нефтепродуктов.