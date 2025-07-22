Уровень крупнейшего в мире озера опустился до рекордно низкой отметки

Он пояснил, что уровень Каспия активно снижается с 2020 года. Только в 2022—2023 годах он упал сразу на 29 сантиметров. На снижение уровня воды влияют разные факторы, среди которых усиливающееся испарение воды с моря и рек, а также активное потребление воды рек, впадающих в Каспий.