В крупной нефтегазовой компании из Словакии назвали российский газ самым выгодным вариантом. Страна планирует и дальше наращивать закупки ресурса. Об этом пишет агентство Bloomberg.
В статье отмечается, что Словакия будет увеличивать закупки российского газа по льготам, предоставленным Евросоюзом.
«Словацкий плинаренский прием намерен удовлетворить до 100% своих потребностей в газе из России в следующем году», — сказано в материале.
В Соединенных Штатах тем временем активно обсуждают планируемые Белым домом новые санкции против Москвы и ее союзников. Американские журналисты усомнились в готовности администрации президента США Дональда Трампа и его команды ввести очередные ограничения в отношении РФ.