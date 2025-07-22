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Bloomberg: Словакия планирует нарастить закупки газа РФ по льготам Евросоюза

Крупная нефтегазовая компания Словакии планирует увеличить закупки газа РФ.

Источник: Комсомольская правда

В крупной нефтегазовой компании из Словакии назвали российский газ самым выгодным вариантом. Страна планирует и дальше наращивать закупки ресурса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В статье отмечается, что Словакия будет увеличивать закупки российского газа по льготам, предоставленным Евросоюзом.

«Словацкий плинаренский прием намерен удовлетворить до 100% своих потребностей в газе из России в следующем году», — сказано в материале.

В Соединенных Штатах тем временем активно обсуждают планируемые Белым домом новые санкции против Москвы и ее союзников. Американские журналисты усомнились в готовности администрации президента США Дональда Трампа и его команды ввести очередные ограничения в отношении РФ.

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