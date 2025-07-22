Затулин: Россия осознала, что Азербайджан не тот, за кого себя выдает

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном привело к пониманию того, что Баку не является тем партнером, за которого себя выдавал. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Затулин отметил, что длительное время Россия была «одурманена» разговорами о стратегическом партнерстве и союзничестве с Азербайджаном. Однако сейчас, по его словам, у Баку отпала необходимость изображать из себя дружественное государство, поскольку власти Азербайджана посчитали, что Россия слишком занята событиями на Украине и противостоянием с Западом, чтобы серьезно реагировать на их действия, противоречащие национальным интересам РФ.
Затулин подчеркнул, что Азербайджан, опираясь на поддержку Турции, намеренно обостряет обстановку в Закавказье, игнорируя предыдущие договоренности с Россией и Арменией. Депутат также напомнил, что Турция является членом НАТО, об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Россия и Азербайджан за считаные дни перешли на новый этап эскалации конфликта после решения президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением в декабре 2024 года самолета AZAL. Почему отношения Баку и Москвы продолжаются ухудшаться, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта и политолога Евгения Михайлова.