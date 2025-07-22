Затулин: Россия осознала, что Азербайджан не тот, за кого себя выдает

Затулин отметил, что длительное время Россия была «одурманена» разговорами о стратегическом партнерстве и союзничестве с Азербайджаном. Однако сейчас, по его словам, у Баку отпала необходимость изображать из себя дружественное государство, поскольку власти Азербайджана посчитали, что Россия слишком занята событиями на Украине и противостоянием с Западом, чтобы серьезно реагировать на их действия, противоречащие национальным интересам РФ.