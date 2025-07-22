В Москве световой день в течение августа сократится более чем на два часа

В планетарии также отметили, что август благоприятен для наблюдения светила в Северном полушарии Земли. Однако смотреть в телескоп или бинокль на пятна и другие образования на поверхности Солнца необходимо с применением апертурного солнечного фильтра, защищающего глаза от ожогов.