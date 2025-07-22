На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши

«Прошу обеспечить его проведение на высоком уровне и оценить, насколько будет востребована рыбалка. Хочу отметить качество сервиса: он очень удобный, путевку легко приобрести и закрыть после окончания рыбалки. Одновременно с этим я прошу мониторить доступность квот на любительский вылов рыбы, в том числе на домашних реках», — приводит правительство слова Солодова.