МВД раскрыло кодовые фразы телефонных мошенников

В перечень наиболее часто используемых мошенниками выражений вошли такие фразы, как: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», а также «ты помогаешь следствию». Правоохранительные органы подчеркивают, что подобные формулировки должны насторожить и взрослых, и детей. «Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — говорится в материалах МВД, передает РИА Новости.