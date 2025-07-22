Врач дал советы, как правильно оказать первую помощь при травмах на электросамокате

Электросамокаты — быстрый способ передвижения по городу, но они могут стать причиной травм. Важно уметь оказать первую помощь. Завотделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-ортопед, травматолог Александр Саутенко рассказал KP.RU, как правильно действовать в экстренной ситуации.
— Наиболее частые травмы при езде на самокатах — царапины, ссадины от трения с ветками деревьев, стенами. Но нередки и ушибы, и даже переломы, и черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, — уточнил врач.
Эксперт добавил, что при получении небольших травм важно обработать рану антисептиком. Для этого подойдет хлоргексидин и повидон-йод. В случае глубоких порезов нужно закрыть рану стерильной салфеткой и обратиться в травмпункт.
— Если есть подозрение на ушиб или перелом, накладываем на поврежденную конечность шину, фиксируем ее. Для этого подойдет любой твердый предмет, который будет под рукой — ветка, палка, книга, журнал. И шарф, платок, — подойдут для фиксации, — отметил специалист.
Особое внимание стоит уделить травмам головы. Если пострадавший в сознании и не чувствует рвоты или слабости, можно отправиться в травмпункт самостоятельно. При более серьезных симптомах необходимо немедленно вызвать скорую помощь.