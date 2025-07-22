Врач дал советы, как правильно оказать первую помощь при травмах на электросамокате

— Если есть подозрение на ушиб или перелом, накладываем на поврежденную конечность шину, фиксируем ее. Для этого подойдет любой твердый предмет, который будет под рукой — ветка, палка, книга, журнал. И шарф, платок, — подойдут для фиксации, — отметил специалист.