Еще в одном селе Казахстана пожаловались на дефицит воды

«Мы в прошлом году как бы с июля были с водой, более-менее. В этом году ситуация вообще плачевная. То есть мы даже ее набрать не можем. Она появляется у нас буквально часа в два ночи и до пяти, до полпятого утра. И вот, представляете, люди набирают ее ночью, дежурят. А потом утром надо идти всем на работу», — рассказывает Ирина Волвенко.