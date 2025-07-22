Врач назвал возможные причины отеков

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аллергические реакции, лимфостаз, онкология и заболевания почек могут сопровождаться отеками, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
«Заболеваний, которые сопровождаются отеками, довольно много: заболевания почек, аллергические проявления, нарушение регионального кровообращения — например, варикозная болезнь вен нижних конечностей, лимфостаз, онкологические заболевания — причины, которые могут вызывать отек. Требуется консультация специалиста», — сказал он.
Как отметил Вахляев, самой частой причиной появления отеков является сердечная недостаточность — синдром, который развивается вследствие патологии сердца.
«Также это может быть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки, воспалительные заболевания сердца или вспомогательных его частей», — добавил врач.