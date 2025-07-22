Врач назвал возможные причины отеков

«Заболеваний, которые сопровождаются отеками, довольно много: заболевания почек, аллергические проявления, нарушение регионального кровообращения — например, варикозная болезнь вен нижних конечностей, лимфостаз, онкологические заболевания — причины, которые могут вызывать отек. Требуется консультация специалиста», — сказал он.