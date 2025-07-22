Копить почти 4 года: Приморье оказалось в хвосте рейтинга по доступности жилья в ДФО

Приморский край занял 48-е место в рейтинге доступности жилья, составленном «РИА Новости» (18+), и оказался на предпоследней строчке среди регионов Дальневосточного федерального округа, сообщает ИА PrimaMedia.
Несмотря на невысокую позицию, в регионе наблюдается положительная динамика: минимальное количество лет, необходимое для накопления на квартиру в 2025 году, составляет 3,8 — это заметно меньше по сравнению с прошлым годом, когда показатель равнялся 5 годам. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. метров в Приморье составляет 7,8 млн рублей. Чтобы накопить такую сумму за 3,8 года, семья должна ежегодно откладывать более 2 млн рублей. Это означает, что один человек должен зарабатывать не менее 1 млн рублей в год, при этом все средства должны идти исключительно на покупку жилья — свыше 80 тысяч рублей в месяц. Майский рейтинг при этом указывал на то, что половина приморцев достигнет зарплаты в 100 тысяч рублей только через пять лет.
Лидером рейтинга стала Мурманская область: здесь средняя стоимость квартиры составляет 4,8 млн рублей, а срок накопления — всего 1,8 года. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, третью позицию занял Ненецкий автономный округ.
Примечательно, что в десятку регионов с самой высокой доступностью жилья вошли сразу четыре субъекта ДФО. Так, в Магаданской области на покупку квартиры стоимостью 7,5 млн рублей потребуется 2,1 года. В Чукотском автономном округе срок накопления составляет 2,3 года при средней цене жилья 8,4 млн. Также менее трёх лет потребуется жителям Камчатского края и Сахалинской области, несмотря на то что стоимость квартир там достигает 7,6 и 8,2 млн рублей соответственно. Приморье также обогнали Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Забайкальский край.
В самом конце рейтинга оказались Севастополь и Республика Крым, где на приобретение квартиры стоимостью более 9 млн рублей требуется свыше 8 лет накоплений.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что запросы жителей Владивостока догоняют московские. Счастье здесь стоит недёшево — свыше 270 тысяч рублей в месяц. Это чуть меньше, чем требуют москвичи, но больше, чем просят жители других регионов.