Копить почти 4 года: Приморье оказалось в хвосте рейтинга по доступности жилья в ДФО

Несмотря на невысокую позицию, в регионе наблюдается положительная динамика: минимальное количество лет, необходимое для накопления на квартиру в 2025 году, составляет 3,8 — это заметно меньше по сравнению с прошлым годом, когда показатель равнялся 5 годам. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. метров в Приморье составляет 7,8 млн рублей. Чтобы накопить такую сумму за 3,8 года, семья должна ежегодно откладывать более 2 млн рублей. Это означает, что один человек должен зарабатывать не менее 1 млн рублей в год, при этом все средства должны идти исключительно на покупку жилья — свыше 80 тысяч рублей в месяц. Майский рейтинг при этом указывал на то, что половина приморцев достигнет зарплаты в 100 тысяч рублей только через пять лет.