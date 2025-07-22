Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Иркутска через суд вернула 1,5 миллиона за несостоявшиеся курсы

Год деньги лежали мертвым грузом — предприниматель так и не предоставил доступ к обещанным материалам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Обычная история с необычной суммой — жительница Иркутска отсудила целый миллион рублей, который ранее заплатила за онлайн-курсы по саморазвитию. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском областном суде, летом 2023 года женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем на обучение, обещавшее «расширение возможностей и преодоление внутренних барьеров».

— Год деньги лежали мертвым грузом — предприниматель так и не предоставил доступ к обещанным материалам. Когда попытки решить вопрос мирно ни к чему не привели, покупательница пошла в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, — рассказывают в пресс-службе суда.

Эксперты детально разобрались в ситуации. Оказалось, что предприниматель действительно получил круглую сумму, но свои обязательства не выполнил. Иркутский районный суд встал на сторону женщины — договор расторгли, а с недобросовестного продавца взыскали не только основной долг, но и компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки. В итоге предпринимателю придется выплатить более 1,5 миллиона рублей. Апелляция решение поддержала, оставив его в силе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье женщина продала квартиру по указанию мошенников.