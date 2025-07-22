Жительница Иркутска через суд вернула 1,5 миллиона за несостоявшиеся курсы

Обычная история с необычной суммой — жительница Иркутска отсудила целый миллион рублей, который ранее заплатила за онлайн-курсы по саморазвитию. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском областном суде, летом 2023 года женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем на обучение, обещавшее «расширение возможностей и преодоление внутренних барьеров».
— Год деньги лежали мертвым грузом — предприниматель так и не предоставил доступ к обещанным материалам. Когда попытки решить вопрос мирно ни к чему не привели, покупательница пошла в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, — рассказывают в пресс-службе суда.
Эксперты детально разобрались в ситуации. Оказалось, что предприниматель действительно получил круглую сумму, но свои обязательства не выполнил. Иркутский районный суд встал на сторону женщины — договор расторгли, а с недобросовестного продавца взыскали не только основной долг, но и компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки. В итоге предпринимателю придется выплатить более 1,5 миллиона рублей. Апелляция решение поддержала, оставив его в силе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье женщина продала квартиру по указанию мошенников.