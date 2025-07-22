Жительница Иркутска через суд вернула 1,5 миллиона за несостоявшиеся курсы

Эксперты детально разобрались в ситуации. Оказалось, что предприниматель действительно получил круглую сумму, но свои обязательства не выполнил. Иркутский районный суд встал на сторону женщины — договор расторгли, а с недобросовестного продавца взыскали не только основной долг, но и компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки. В итоге предпринимателю придется выплатить более 1,5 миллиона рублей. Апелляция решение поддержала, оставив его в силе.