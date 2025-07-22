Сразу идите в чат: Россиянам рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

«Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка», — сказала Глушкова агентству «Прайм», добавив, что следующим шагом должно стать написание заявления о том, чтобы неожиданный перевод от неизвестного лица был отправлен обратно.