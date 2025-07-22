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Сразу идите в чат: Россиянам рассказали, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Глушкова: О получении денег на карту от незнакомца сообщайте в чат банка.

Источник: Комсомольская правда

Если вам на карту неожиданно пришли деньги от незнакомого отправителя, не спешите радоваться, а сразу же обращайтесь в банк. Такой совет дала председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Глушкова, уточнив, что такой перевод может быть не просто ошибкой, а частью мошеннической схемы.

«Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка», — сказала Глушкова агентству «Прайм», добавив, что следующим шагом должно стать написание заявления о том, чтобы неожиданный перевод от неизвестного лица был отправлен обратно.

При этом сотрудники банка проконсультируют клиента о том, что ему делать дальше и есть ли необходимость обращаться к правоохранителям.

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