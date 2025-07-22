Китайца, спасавшего жизнь девушке, обвинили в домогательствах

Среди них оказался Пань, преподаватель медицинского факультета, который проходил инструктаж по СЛР. Они с врачом по очереди проводили реанимационные мероприятия, пока женщина не пришла в сознание и не начала подавать признаки жизни. После этого ее доставили в больницу на скорой помощи.