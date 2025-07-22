Китайца, спасавшего жизнь девушке, обвинили в домогательствах

В Китае разразился скандал вокруг мужчины, который помог женщине, потерявшей сознание. Его обвинили в домогательствах, сообщает SCMP.
Инцидент произошел в городе Хэнъян, провинция Хунань. Женщине, упавшей на улице, потребовалась сердечно-легочная реанимация (СЛР). В первую очередь за дело взялась доктор из местной клиники. Она начала проводить СЛР, но вскоре устала и обратилась к прохожим за помощью.
Среди них оказался Пань, преподаватель медицинского факультета, который проходил инструктаж по СЛР. Они с врачом по очереди проводили реанимационные мероприятия, пока женщина не пришла в сознание и не начала подавать признаки жизни. После этого ее доставили в больницу на скорой помощи.
После публикации видео с места происшествия в социальных сетях, часть пользователей обвинила Паня в неправильном выполнении СЛР и непристойном ощупывании груди пострадавшей.
Сам Пань заявил, что был шокирован негативной реакцией, так как старался соблюдать технику проведения СЛР и держал руки на грудине.
— Если бы подумал, что меня будут критиковать, не стал бы помогать. Я так горько разочарован, — цитирует обвиняемого SCMP.
В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.