В Соцфонде по Москве рассказали, как отцу взять декретный отпуск

Там отметили, что уйти в декрет отец может только после того, как у матери ребенка закончится больничный по беременности и родам. Отпуск можно взять до трех лет, но ежемесячное пособие по уходу выплачивается только 1,5 года. Если в семье воспитываются двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, выплата назначается на каждого из них.