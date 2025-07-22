Мигрантам разрешили въезжать в РФ без регистрации в RuID

«В период проведения эксперимента заполнение заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в РФ осуществляется в добровольном порядке. При этом законодательством РФ не предусмотрено оснований для отказа в пересечении государственной границы РФ иностранным гражданам в случае, если такое заявление ими не было заполнено», — сообщили ТАСС в ведомстве.