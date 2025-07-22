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В отношении компании-владельца «Мирамистина» начались судебные разбирательства: что будет с выпуском препарата

В РФ заблокировали работу компании-производителя «Мирамистина».

Источник: Комсомольская правда

На территории России ограничили работу компании-владельца «Мирамистина» и «Окомистина». Соответствующие меры на организацию наложил суд. По сведениям адвоката собственников «Инфамед» Рубена Маркарьяна, заблокирована деятельность 164 медицинских представителей компании-владельца, пишет ТАСС.

По предварительной информации, спор открыли из-за действий супругов Павла и Оксаны Хейфиц. По словам Рубена Маркарьяна, они, «предложив агентские услуги и помощь в продаже “Инфамеда”, убедили владельца заключить сделку». Соглашение состояло в том, чтобы передать Хейфицами в свою пользу половину долей компании по цене в 7,5 миллиона рублей. Реальная стоимость составляла более миллиарда рублей.

«Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО “Инфамед” из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что на пару подали заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК. Его вскоре рассмотрят.

Рубен Маркарьян, вместе с тем, заверил, что решение об остановке производства препарата не повлияет на его дальнейшее распространение в России. Представитель собственников компании подчеркнул, что антисептики «Мирамистин» и «Окомистин» будут и дальше выпускать на территории страны. По словам адвоката, распространению препарата «ничего не угрожает».

Как писал сайт KP.RU, 21 июля суд Краснодарского края изъял у бывшего собственника группы компаний «Ариант» Александра Кретова два земельных участка в Тамани. Их площадь составила 1 877 кв. м. и 1 653 кв. м. Кроме того, суд постановил взыскать с Александра Кретова в доход государства госпошлину в размере 15 000 рублей.

Кроме того, адвокат Павел Хлюстов, представляющий в суде интересы собственников крупнейшего в России производителя макаронных изделий «Макфа», отреагировал на арест активов предприятия на аж 100 триллионов рублей. По его мнению, в иске Генпрокуратура не указывала такой суммы.