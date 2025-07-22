В отношении компании-владельца «Мирамистина» начались судебные разбирательства: что будет с выпуском препарата

Рубен Маркарьян, вместе с тем, заверил, что решение об остановке производства препарата не повлияет на его дальнейшее распространение в России. Представитель собственников компании подчеркнул, что антисептики «Мирамистин» и «Окомистин» будут и дальше выпускать на территории страны. По словам адвоката, распространению препарата «ничего не угрожает».