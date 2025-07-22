Российские банки снижают ставки по вкладам перед решением ЦБ по ключевой ставке

25 июля состоится очередное заседание регулятора, который в начале июня уже снизил ставку на 100 базисных пунктов — до 20%.
Старший аналитик SberCIB Игорь Рапохин прогнозирует возможное снижение ключевой ставки до 18%, хотя не исключает и более резкого падения — до 17%. По его словам, это может быть связано с замедлением экономической активности, охлаждением рынка труда и укреплением рубля.
Эксперт добавил, что ЦБ способен смягчить такое решение сдержанными комментариями о дальнейших перспективах снижения ставки в 2026—2028 годах из-за высоких инфляционных ожиданий.
К слову, Россия демонстрирует успехи в борьбе с инфляцией. Западные эксперты признали, что жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ начала приносить результаты. В то же время, несмотря на позитивные сдвиги, эксперты обращают внимание на то, что текущий годовой уровень инфляции, составляющий 9%, значительно превышает целевой показатель, установленный регулирующим органом на уровне 4%.