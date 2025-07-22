Российские банки снижают ставки по вкладам перед решением ЦБ по ключевой ставке

К слову, Россия демонстрирует успехи в борьбе с инфляцией. Западные эксперты признали, что жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ начала приносить результаты. В то же время, несмотря на позитивные сдвиги, эксперты обращают внимание на то, что текущий годовой уровень инфляции, составляющий 9%, значительно превышает целевой показатель, установленный регулирующим органом на уровне 4%.