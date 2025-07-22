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Российские банки снижают ставки по вкладам перед решением ЦБ по ключевой ставке

Российские банки снизили ставки по рублёвым вкладам перед заседанием совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Об этом сообщают официальные сайты кредитных организаций и данные агентства Marcs, имеющиеся у ТАСС.

25 июля состоится очередное заседание регулятора, который в начале июня уже снизил ставку на 100 базисных пунктов — до 20%.

Старший аналитик SberCIB Игорь Рапохин прогнозирует возможное снижение ключевой ставки до 18%, хотя не исключает и более резкого падения — до 17%. По его словам, это может быть связано с замедлением экономической активности, охлаждением рынка труда и укреплением рубля.

Эксперт добавил, что ЦБ способен смягчить такое решение сдержанными комментариями о дальнейших перспективах снижения ставки в 2026—2028 годах из-за высоких инфляционных ожиданий.

К слову, Россия демонстрирует успехи в борьбе с инфляцией. Западные эксперты признали, что жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ начала приносить результаты. В то же время, несмотря на позитивные сдвиги, эксперты обращают внимание на то, что текущий годовой уровень инфляции, составляющий 9%, значительно превышает целевой показатель, установленный регулирующим органом на уровне 4%.