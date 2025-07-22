Онлайн-сервис замены прав запустили в ГАИ Новосибирской области

ГАИ Новосибирской области совместно с МФЦ внедрили новый электронный сервис, позволяющий водителям подать заявление на замену водительского удостоверения в онлайн-формате. Услуга доступна в случаях утраты, кражи или истечения срока действия документа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.