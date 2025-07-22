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Онлайн-сервис замены прав запустили в ГАИ Новосибирской области

Сервис уже доступен на портале государственных услуг.

Источник: Аргументы и факты

ГАИ Новосибирской области совместно с МФЦ внедрили новый электронный сервис, позволяющий водителям подать заявление на замену водительского удостоверения в онлайн-формате. Услуга доступна в случаях утраты, кражи или истечения срока действия документа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Благодаря цифровизации срок оформления сократился почти вдвое — с 15 до 8 рабочих дней. Новый формат избавляет автомобилистов от лишней бюрократии и упрощает обработку заявлений для сотрудников ведомств.

Сервис уже доступен на портале государственных услуг.