Онлайн-сервис замены прав запустили в ГАИ Новосибирской области

ГАИ Новосибирской области совместно с МФЦ внедрили новый электронный сервис, позволяющий водителям подать заявление на замену водительского удостоверения в онлайн-формате. Услуга доступна в случаях утраты, кражи или истечения срока действия документа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Благодаря цифровизации срок оформления сократился почти вдвое — с 15 до 8 рабочих дней. Новый формат избавляет автомобилистов от лишней бюрократии и упрощает обработку заявлений для сотрудников ведомств.
Сервис уже доступен на портале государственных услуг.