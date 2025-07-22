В ГД напомнили о новых требованиях к школьной форме

«Данный нормативный документ устанавливает, что школьная форма должна быть не только удобной и эстетически привлекательной, но и соответствовать деловому стилю, обеспечивая комфорт учащихся как в статике, так и в динамике, то есть качественной», — разъяснил Алексей Говырин.