В ГД напомнили о новых требованиях к школьной форме

В отношении школьной формы в России ввели единый государственный стандарт. Соответствующий ГОСТ вступил в силу 1 июля. По словам депутата ГД Алексея Говырина, этот критерий устанавливает, что форма должна быть удобной. Кроме того, ГОСТ рекомендует включить в дизайн одежды для школьников элементы государственной символики, цитирует РИА Новости.
Алексей Говырин уточнил, что единый стандарт призван, в том числе, сформировать у учащихся чувство принадлежности к культурным традициям России. Однако, добавил депутат, ГОСТы имеют рекомендательный характер.
«Данный нормативный документ устанавливает, что школьная форма должна быть не только удобной и эстетически привлекательной, но и соответствовать деловому стилю, обеспечивая комфорт учащихся как в статике, так и в динамике, то есть качественной», — разъяснил Алексей Говырин.
Тем временем лидер движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ограничить доступ к интернету для бездетных пар. По его мнению, Сеть стала причиной зависимости, которая разрушает семейные устои.