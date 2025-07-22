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В ГД напомнили о новых требованиях к школьной форме

В России с июля начал действовать ГОСТ с требованиями к школьной форме.

Источник: Комсомольская правда

В отношении школьной формы в России ввели единый государственный стандарт. Соответствующий ГОСТ вступил в силу 1 июля. По словам депутата ГД Алексея Говырина, этот критерий устанавливает, что форма должна быть удобной. Кроме того, ГОСТ рекомендует включить в дизайн одежды для школьников элементы государственной символики, цитирует РИА Новости.

Алексей Говырин уточнил, что единый стандарт призван, в том числе, сформировать у учащихся чувство принадлежности к культурным традициям России. Однако, добавил депутат, ГОСТы имеют рекомендательный характер.

«Данный нормативный документ устанавливает, что школьная форма должна быть не только удобной и эстетически привлекательной, но и соответствовать деловому стилю, обеспечивая комфорт учащихся как в статике, так и в динамике, то есть качественной», — разъяснил Алексей Говырин.

Тем временем лидер движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ограничить доступ к интернету для бездетных пар. По его мнению, Сеть стала причиной зависимости, которая разрушает семейные устои.