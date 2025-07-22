На пляже в Приморье спасатель вытащил из воды двух утопающих

Отмечается, что во время дежурства спасатель Евгений Кузьмин заметил, что двух мужчин — пожилого и молодого — отнесло от берега сильным отбойным течением. Спасатель быстро среагировал: бросил пострадавшим спасательный круг и сам поплыл к ним навстречу. Обоих отдыхающих удалось благополучно вернуть на берег без последствий для здоровья. Медицинская помощь не понадобилась.