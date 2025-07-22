На пляже в Приморье спасатель вытащил из воды двух утопающих

В Приморье на пляже Маньчжурка спасатель вытащил из воды утопающих, которых подхватило опасное отбойное течение и понесло в море, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Администрация Хасанского округа».
Отмечается, что во время дежурства спасатель Евгений Кузьмин заметил, что двух мужчин — пожилого и молодого — отнесло от берега сильным отбойным течением. Спасатель быстро среагировал: бросил пострадавшим спасательный круг и сам поплыл к ним навстречу. Обоих отдыхающих удалось благополучно вернуть на берег без последствий для здоровья. Медицинская помощь не понадобилась.
После произошедшего спасатели провели разъяснительную беседу с участниками происшествия и другими отдыхающими. Им напомнили, что отбойные течения — серьёзная угроза, представляющая опасность даже для хороших пловцов.
«Прежде чем идти купаться, отдыхающим необходимо обратить внимание на знаки на спасательном посту, так как они информируют о безопасности купания в данный момент. Во время этого происшествия на вышке был поднят чёрный буй», — подчёркивает спасатель.
Напомним, муниципалитетам Приморья рекомендовано усилить меры безопасности на воде. С 8 по 11 июля специалисты краевого МинГОЧС провели профилактические рейды в популярных местах отдыха у водоёмов в Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Черниговке и Чугуевке. Проверки показали: несмотря на предупреждающие таблички, жители продолжают купаться в необорудованных местах, часто подвергая жизнь и здоровье риску.