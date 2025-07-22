Источник: РФ и Украина обсудят видение мира на новом раунде переговоров

В ходе нового раунда переговоров между Россией и Украиной планируется обсуждение меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми ранее обменялись делегации, а также рассмотрение ряда гуманитарных вопросов. Об этом сообщил РИА Новости источник в Москве.
По словам источника, стороны намерены обменяться мнениями по представленным ранее документам, а также затронуть тему гуманитарной ситуации.
— Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов, — рассказал собеседник в беседе с РИА Новости.
Предыдущие два раунда переговоров в Стамбуле привели к обмену пленными и передаче Украине тел погибших военнослужащих ВСУ. Тогда же Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
21 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров России и Украины состоится в среду, 23 июля, в Турции.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что основное внимание на консультациях делегаты уделят вопросам гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности инфраструктуры и охраны границ государств.