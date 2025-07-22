Источник: РФ и Украина обсудят видение мира на новом раунде переговоров

В ходе нового раунда переговоров между Россией и Украиной планируется обсуждение меморандумов о видении мирного урегулирования, которыми ранее обменялись делегации, а также рассмотрение ряда гуманитарных вопросов. Об этом сообщил РИА Новости источник в Москве.