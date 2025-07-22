Популярной певице могут запретить въезд в Россию

Украинская певица Светлана Лобода может столкнуться с проблемами при въезде на территорию России. В настоящий момент есть основания на отказ во въезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства.
Лобода, которая имеет звание заслуженной артистки Украины, часто выступала в РФ до 2022 года. До сольной карьеры 42-летняя певица была участницей группы «ВИА Гра».
Ранее стало известно, что на Украине объявили в розыск Олега Газманова.