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Популярной певице могут запретить въезд в Россию

Украинская певица Светлана Лобода может столкнуться с проблемами при въезде на территорию России.

Украинская певица Светлана Лобода может столкнуться с проблемами при въезде на территорию России. В настоящий момент есть основания на отказ во въезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства.

Лобода, которая имеет звание заслуженной артистки Украины, часто выступала в РФ до 2022 года. До сольной карьеры 42-летняя певица была участницей группы «ВИА Гра».

Ранее стало известно, что на Украине объявили в розыск Олега Газманова.