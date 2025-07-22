Восьмилетний мальчик провел двое суток в аэропорту Толмачёво без сопровождения

По предварительной информации, ребёнок прилетел в Новосибирск в гости к бабушке и должен был вылететь обратно в Москву к матери. Однако вылет неоднократно переносился — всего рейс откладывали восемь раз. Всё это время мальчик находился в аэропорту без сопровождения взрослых.