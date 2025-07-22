Восьмилетний мальчик провел двое суток в аэропорту Толмачёво без сопровождения

В новосибирском аэропорту Толмачёво произошёл инцидент с восьмилетним мальчиком, который был вынужден провести почти два дня в здании аэропорта. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проверка уже началась.
По предварительной информации, ребёнок прилетел в Новосибирск в гости к бабушке и должен был вылететь обратно в Москву к матери. Однако вылет неоднократно переносился — всего рейс откладывали восемь раз. Всё это время мальчик находился в аэропорту без сопровождения взрослых.
Отмечается, что авиакомпания не предоставила ребёнку ни гостиницы, ни питания. Мама ребёнка пыталась дозвониться до горячей линии, но это не дало результата.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку работы всех организаций, причастных к происшествию. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.