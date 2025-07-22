Приморские врачи спасли 70-летнюю пациентку от смертельной угрозы

В хирургическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2 в критическом состоянии поступила пожилая жительница Находки. 70-летняя женщина две недели терпела невыносимые боли в ногах, прежде чем обратиться за помощью к медикам, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрава края.
Проведенное экстренное обследование показало крайне тяжелую картину: в сосудах обеих ног образовались множественные тромбы. Ситуация была настолько серьезной, что под угрозой оказались не только конечности пациентки, но и ее жизнь в целом. Врачи диагностировали риск развития почечной недостаточности, тяжелой интоксикации и даже летального исхода.
В срочном порядке было принято решение о проведении сложной операции. Сердечно-сосудистый хирург Андрей Нестеров провел тромбэктомию, которая длилась 3,5 часа. Главной задачей хирургического вмешательства стало полное удаление тромбов и восстановление нормального кровотока. Операция завершилась успешно — кровообращение было восстановлено, а угроза серьезных осложнений устранена.
Уже на следующий день после хирургического вмешательства пациентка почувствовала значительное облегчение. Примечательно, что до этого случая женщина никогда не проходила медицинское обследование.
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