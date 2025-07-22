Приморские врачи спасли 70-летнюю пациентку от смертельной угрозы

Проведенное экстренное обследование показало крайне тяжелую картину: в сосудах обеих ног образовались множественные тромбы. Ситуация была настолько серьезной, что под угрозой оказались не только конечности пациентки, но и ее жизнь в целом. Врачи диагностировали риск развития почечной недостаточности, тяжелой интоксикации и даже летального исхода.