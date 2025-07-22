Дуров рассказал, почему во Франции любую IT-компанию могут объявить преступной группой

Бюрократический аппарат Франции представляет угрозу для высокотехнологичных компаний, считает основатель Telegram Павел Дуров. Об этом бизнесмен высказался на фоне инициированного прокуратурой Парижа расследования в отношении принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску соцсети Х из-за предполагаемой манипуляции с алгоритмами.
«В настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить “преступной группировкой”. Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку — за счет французского народа», — написал Дуров в социальной сети Х.
Ранее основатель Telegram писал о попытках французских спецслужб повлиять на мессенджер.
В то же время Павел Дуров предупредил о мошенниках, орудующих в Telegram. По его словам, злоумышленники вымогают деньги и угрожают сливом личных данных.