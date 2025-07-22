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Дуров рассказал, почему во Франции любую IT-компанию могут объявить преступной группой

Дуров: Во Франции из-за бюрократов айтишников могут записать в преступники.

Источник: Комсомольская правда

Бюрократический аппарат Франции представляет угрозу для высокотехнологичных компаний, считает основатель Telegram Павел Дуров. Об этом бизнесмен высказался на фоне инициированного прокуратурой Парижа расследования в отношении принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску соцсети Х из-за предполагаемой манипуляции с алгоритмами.

«В настоящее время во Франции любую технологическую компанию могут объявить “преступной группировкой”. Десятилетие усилий по привлечению инвестиций в сферу технологий сводится на нет несколькими бюрократами, продвигающих свою карьеру и политическую повестку — за счет французского народа», — написал Дуров в социальной сети Х.

Ранее основатель Telegram писал о попытках французских спецслужб повлиять на мессенджер.

В то же время Павел Дуров предупредил о мошенниках, орудующих в Telegram. По его словам, злоумышленники вымогают деньги и угрожают сливом личных данных.

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