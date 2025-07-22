Пассажирам задержанных рейсов напомнили о ваучерах на напитки и питание

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на данный момент практически все воздушные гавани страны принимают и отправляют рейсы (за некоторым исключением). Сбой в привычной работе произошел из-за возникших ограничений на использование воздушного пространства.
— Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов, — сообщили в Минтрансе России. — За минувшие выходные более 14 тысяч пассажиров было размещено в гостиницах. Также выдано 77 тысяч ваучеров на напитки и 48 тысяч ваучеров на питание.
Напомним, эти услуги предоставляются по установленным авиационным правилам бесплатно. Для их получения нужно обратиться к представителю перевозчика в аэропорту.
Аэропорт Хабаровск принимает и отправляет рейсы по-прежнему в штатном режиме. Сегодня из-за позднего прибытия самолета ожидали свой вылет пассажиры двух рейсов: S75238 Хабаровск — Новосибирск и SU5807 Хабаровск — Москва. Также на местных авиалиниях — авиакомпания перенесла время вылета НИ401 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск.
— По готовности ожидается отправление рейса S75238 Новосибирск — Петропавловск-Камчатский. Самолет совершил посадку в аэропорту Хабаровск как на запасном из-за неблагоприятных метеоусловий в Петропавловске-Камчатском, — проинформировали в аэропорту Хабаровска.