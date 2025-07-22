Пассажирам задержанных рейсов напомнили о ваучерах на напитки и питание

— Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов, — сообщили в Минтрансе России. — За минувшие выходные более 14 тысяч пассажиров было размещено в гостиницах. Также выдано 77 тысяч ваучеров на напитки и 48 тысяч ваучеров на питание.