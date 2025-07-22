Эксперт посоветовал, как сохранить пользу фруктов и ягод

Ещё один проверенный метод — сушка. Такие фрукты и ягоды — это натуральный витаминный концентрат. Их можно использовать как перекус, добавлять в выпечку или измельчать в полезную приправу. Эксперт подчеркивает: правильное хранение сезонных даров природы помогает поддерживать иммунитет круглый год.