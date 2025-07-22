Эксперт посоветовал, как сохранить пользу фруктов и ягод

Заморозка — лучший способ сохранить витамины в ягодах и фруктах. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова. По ее словам, замораживать можно целиком, кусочками или в виде пюре — главное делать это правильно.
— Замороженное пюре идеально подходит для каш, десертов или соусов. Такой способ хранения не только сохраняет полезные вещества, но и снижает риск аллергических реакций, — объясняет врач.
Ещё один проверенный метод — сушка. Такие фрукты и ягоды — это натуральный витаминный концентрат. Их можно использовать как перекус, добавлять в выпечку или измельчать в полезную приправу. Эксперт подчеркивает: правильное хранение сезонных даров природы помогает поддерживать иммунитет круглый год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области проверили 350 тонн арбузов из Казахстана.