Новосибирский завод попал под новый пакет санкций ЕС

Европейский Союз продолжает ужесточать санкционное давление на Российскую Федерацию. Восемнадцатый пакет ограничительных мер, опубликованный в официальном журнале ЕС, включает в себя впечатляющий список из 55 физических и юридических лиц, значительно расширяя предыдущие санкции. Среди нововведений особого внимания заслуживают два предприятия, расположенных в Сибирском федеральном округе России.
Речь идёт о АО «Научно-исследовательский институт измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» и томском АО «НИИ полупроводниковых приборов». Эти предприятия, играющие, несомненно, важную роль в российской научно-технической сфере, теперь подвергнуты ограничительным мерам со стороны Европейского Союза.
Более того, общее количество физических и юридических лиц, попавших под санкции ЕС, превысило внушительную отметку в 2500. Это свидетельствует о постоянном и нарастающем давлении, оказываемом Европейским Союзом на российскую экономику.
Следует подчеркнуть, что включение именно этих сибирских предприятий в санкционный список не является случайностью. Вероятно, речь идёт о компаниях, занимающихся разработкой или производством технологий, имеющих стратегическое значение для российской промышленности и обороны.
Подобные действия со стороны ЕС направлены на ограничение доступа России к критическим технологиям и замедление её экономического развития.