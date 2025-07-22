Новосибирский завод попал под новый пакет санкций ЕС

Европейский Союз продолжает ужесточать санкционное давление на Российскую Федерацию. Восемнадцатый пакет ограничительных мер, опубликованный в официальном журнале ЕС, включает в себя впечатляющий список из 55 физических и юридических лиц, значительно расширяя предыдущие санкции. Среди нововведений особого внимания заслуживают два предприятия, расположенных в Сибирском федеральном округе России.