Успешно запустившийся мессенджер MAX хотят усовершенствовать: что могут добавить

Российский мессенджер MAX успешно ввели в работу. Депутат Дмитрий Гусев предложил также разработать программу переноса данных пользователей из WhatsApp* и Telegram на новую платформу. Он отметил, что в РФ есть опыт перегрузки контента с YouTube во «ВКонтакте», цитирует ТАСС.
По словам депутата, в WhatsApp* и Telegram пользователи хранят важные данные. Чтобы их не потерять, следует перенести всё в единый ресурс, уточнил он.
«Мы не можем оставить людей без их личной и профессиональной информации. Технологии для такого переноса уже существуют», — пояснил Дмитрий Гусев.
Как KP.RU писал ранее, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии многофункционального сервиса обмена информацией — мессенджера МАХ. Информация, которая хранится на платформе, по его словам, надежно защищена.
*продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России.