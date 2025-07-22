Успешно запустившийся мессенджер MAX хотят усовершенствовать: что могут добавить

Российский мессенджер MAX успешно ввели в работу. Депутат Дмитрий Гусев предложил также разработать программу переноса данных пользователей из WhatsApp* и Telegram на новую платформу. Он отметил, что в РФ есть опыт перегрузки контента с YouTube во «ВКонтакте», цитирует ТАСС.