Прокуратура Владивостока возвращает горячую воду в Днепровский переулок

Как сообщили в прокуратуре, в пятницу, 27 июня, в системе горячего водоснабжения произошёл порыв, в результате чего без услуги остались более 570 жителей домов 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1 и 7 по Днепровскому переулку. В течение целого месяца на проблемном участке не предпринимались меры по устранению нарушений, что привело к вмешательству надзорного органа.