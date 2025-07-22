Прокуратура Владивостока возвращает горячую воду в Днепровский переулок

Прокуратура города Владивостока организовала проверку по факту аварии на сетях горячего водоснабжения в районе многоквартирного дома № 4 по Днепровскому переулку.
Как сообщили в прокуратуре, в пятницу, 27 июня, в системе горячего водоснабжения произошёл порыв, в результате чего без услуги остались более 570 жителей домов 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1 и 7 по Днепровскому переулку. В течение целого месяца на проблемном участке не предпринимались меры по устранению нарушений, что привело к вмешательству надзорного органа.
На место происшествия прибыла прокурор Первореченского района Кравченко Ксения. К участию в выездном совещании были привлечены начальник управления топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Сергей Ткачёв и представитель муниципального предприятия «ВПЭС». По предварительным данным, авария произошла на бесхозяйном участке тепловых сетей.
Прокуратура поставила на контроль вопросы организации и своевременного проведения ремонтных работ, а также обеспечение жилищных прав жителей указанного района. По результатам проверки предусмотрен полный комплекс мер прокурорского реагирования.