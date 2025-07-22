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Врач выдал липовый больничный за 15 тысяч рублей в Хабаровском крае

Медик попался после проверки спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завели уголовное дело против сотрудника одной из больниц Амурска. По версии следствия, он получил взятку за поддельный больничный. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудник амурской больницы в мае внес в электронный листок нетрудоспособности заведомо ложные сведения. В документах он указал, что женщина больна и временно не может работать, хотя на самом деле медицинских оснований для больничного не было.

«За это он получил 15 тысяч рублей. Деньги, по данным следствия, были переданы заранее и оговорены лично», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Открыто уголовное дело. Медицинскому работнику инкриминируются сразу две статьи — получение взятки и служебный подлог.