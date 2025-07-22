Врач объяснила про прием витамина D в жару

Витамины играют ключевую роль в укреплении иммунитета и поддержании общего здоровья. О том, кому, когда и как следует принимать витаминные добавки, «Газете.Ru» рассказала эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова,.
«Витамин D занимает особое место в организме, и его дефицит может негативно сказываться на здоровье. Этот витамин вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Природа предусмотрела, что мы будем получать его, находясь на солнце, однако современный образ жизни — офисы, транспорт, квартиры — ограничивает время пребывания на улице. Многие даже не догадываются, что витамин D стоит принимать круглый год, особенно если вы живёте в регионе с редким солнечным светом», — пояснила специалист.
Тем, кто не планирует летний отдых в тёплых странах, рекомендуется продолжать приём витамина D в дозировке от 2000 до 3000 МЕ в сутки. При необходимости врач может назначить более высокие дозы. Особое внимание на это должны обратить люди старше 50 лет — у них выработка витамина снижается до 10−15% от нормы, поэтому им важно принимать его круглый год в увеличенных количествах.
«Что касается других витаминов, то даже в сезон изобилия свежих овощей и фруктов их приём не стоит игнорировать. Без консультации врача лучше выбирать поливитаминные комплексы — они содержат широкий спектр витаминов и минералов в сбалансированных дозах. Такие препараты редко вызывают передозировку, так как организм усваивает около 75−80% веществ, а производители тщательно рассчитывают дозировки, чтобы избежать избытка. Обычно после курса при контроле анализов отмечается хороший уровень всех необходимых элементов», — рекомендовала эксперт.
Она также предупредила, что отдельные витамины следует принимать только по назначению врача и после обследования, так как легко превысить индивидуальную норму. Избыток витаминов может быть не менее опасен, чем их недостаток — особенно для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, склонностью к тромбозам или кровотечениям.
В заключение Татьяна Гудожникова подчеркнула: лето — не повод прекращать приём витаминов, особенно витамина D. У большинства современных людей наблюдается его дефицит, поэтому важно получать его всеми доступными способами — с пищей, солнечным светом или аптечными добавками — чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие круглый год.