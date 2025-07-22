Врач объяснила про прием витамина D в жару

«Витамин D занимает особое место в организме, и его дефицит может негативно сказываться на здоровье. Этот витамин вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Природа предусмотрела, что мы будем получать его, находясь на солнце, однако современный образ жизни — офисы, транспорт, квартиры — ограничивает время пребывания на улице. Многие даже не догадываются, что витамин D стоит принимать круглый год, особенно если вы живёте в регионе с редким солнечным светом», — пояснила специалист.