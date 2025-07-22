Лободе грозит запрет на въезд в Россию

Светлана Лобода — украинская певица и автор песен. Она получила широкую известность после участия в составе группы «ВИА Гра». В 2013 году ей присвоили звание заслуженной артистки Украины. Среди наиболее популярных композиций Лободы — «Твои глаза», «Случайная», «К черту любовь», «Родной» и «SuperSTAR».