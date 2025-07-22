Подсечка, бросок, иппон: смотрим эмоциональные фотографии открытой тренировки по дзюдо в Хабаровске

Начнем с того, что несколько лет назад сюда приехала чемпионка Ирина Родина, при ее непосредственном участии в регионе прошел Russian Judo Tour, собравший на татами лучших спортсменов страны и обеспечивший приток мальчишек и девчонок в секции единоборств.
Три месяца назад в Хабаровск переехал действующий тренер российской сборной по дзюдо Григорий Сулемин, который стал одним из тренеров секции дзюдо в Краевом центре единоборств. Ну и, наконец, на днях в регион с визитом прибыл глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Что говорит о растущем уровне краевой федерации.
В тренировке, кстати, принял участие и министр культуры Хабаровского края, обладатель пятого дана по дзюдо Дмитрий Кузнецов. Мальчишки и девчонки в окружении таких звезд мировых единоборств не терялись и постарались взять от них все, что поможет в спорте. Смотрим фотографии, завидуем хабаровским дзюдоистам и готовимся болеть за наших на Russian Judo Tour, который снова пройдет в Хабаровске уже в 2026 году.