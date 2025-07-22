Подсечка, бросок, иппон: смотрим эмоциональные фотографии открытой тренировки по дзюдо в Хабаровске

В тренировке, кстати, принял участие и министр культуры Хабаровского края, обладатель пятого дана по дзюдо Дмитрий Кузнецов. Мальчишки и девчонки в окружении таких звезд мировых единоборств не терялись и постарались взять от них все, что поможет в спорте. Смотрим фотографии, завидуем хабаровским дзюдоистам и готовимся болеть за наших на Russian Judo Tour, который снова пройдет в Хабаровске уже в 2026 году.