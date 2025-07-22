В Приморье 50 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Приморье по итогам сдачи ЕГЭ, а также после проведения апелляций и пересдач количество выпускников, набравших по 100 баллов, достигло 50 человек. Об этом рассказали в краевом министерстве образования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.