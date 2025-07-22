В Приморье 50 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Приморье по итогам сдачи ЕГЭ, а также после проведения апелляций и пересдач количество выпускников, набравших по 100 баллов, достигло 50 человек. Об этом рассказали в краевом министерстве образования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Дополнительные пять стобалльников появились благодаря пересмотру результатов экзаменов. Из них трое успешно пересдали русский язык и литературу.
«Двое выпускников подавали апелляции по профильной математике. Их апелляции были удовлетворены с повышением баллов. К проверке были привлечены ведущие эксперты краевой предметной комиссии и кандидат математических наук ДВФУ. Эти выпускники — победители олимпиад, с очень высоким уровнем подготовки и особым математическим мышлением», — отметила министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Ранее выпускников, получивших высший балл на ЕГЭ, поздравила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина. Стобалльникам вручили благодарственные письма от имени губернатора региона.
Напомним, всего в ЕГЭ-2025 приняли участие 9840 человек, из них 9067 — выпускники текущего года. Среди остальных — 631 выпускник прошлых лет, 118 студентов колледжей и 24 участника из других категорий.