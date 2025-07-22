Что будет с курсом доллара в августе

В частности, экономист Александр Шнейдерман рекомендовал россиянам, которые собираются отправиться за границу, заранее приобрести доллары. Он отметил, что во второй половине лета возможны значительные колебания курса рубля. По оценке эксперта, при отсутствии негативных внешних воздействий стоимость доллара может оставаться в пределах 75−76 рублей до окончания июльской сессии.