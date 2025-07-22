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Что будет с курсом доллара в августе

Курс доллара в августе 2025 года не превысит 80 рублей, заявил старший трейдер управляющей компании «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его прогнозу, американская валюта будет торговаться в диапазоне 78−79 рублей.

В августе курс доллара не поднимется выше 80 рублей.

Курс доллара в августе 2025 года не превысит 80 рублей, заявил старший трейдер управляющей компании «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. По его прогнозу, американская валюта будет торговаться в диапазоне 78−79 рублей.

Эксперт объяснил устойчивость рубля высоким объемом валютной выручки, которую российские экспортеры обменивают на рубли. «Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот “навес” и дает российской валюте такое мощное преимущество», — сообщил Силаев в беседе с агентством «Прайм».

По оценке аналитика, в ближайшие недели существенных изменений на валютном рынке не ожидается. Силаев добавил, что заметная поддержка рублю также обеспечивается текущей конъюнктурой внешней торговли и действиями Банка России по регулированию ликвидности.

В частности, экономист Александр Шнейдерман рекомендовал россиянам, которые собираются отправиться за границу, заранее приобрести доллары. Он отметил, что во второй половине лета возможны значительные колебания курса рубля. По оценке эксперта, при отсутствии негативных внешних воздействий стоимость доллара может оставаться в пределах 75−76 рублей до окончания июльской сессии.